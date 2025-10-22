صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی میں تشدد اور خوف کے بعد علیحدگی کا فیصلہ کیا:مسرت مصباح

کراچی (آئی این پی)بیوٹیشن، بزنس وومن اور سماجی کارکن مسرت مصباح نے پہلی بار اپنی طلاق سے متعلق کھل کر گفتگو کی ہے ۔ ایک پروگرام میں انہوں نے بتایا کہ میری شادی صرف 18 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔۔۔

میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں کسی کی آواز بھی بلند نہیں ہوتی تھی، اس لیے جب میری شادی شدہ زندگی میں تشدد اور خوف کا ماحول پیدا ہوا، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ اس رشتے سے الگ ہو جاؤں، اس موقع پر میرے والد اور خاندان نے بھرپور ساتھ دیا۔

 

