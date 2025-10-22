صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رام گوپال ورما کی دیوالی پر متنازعہ پوسٹ پر سوشل میڈیا صارفین برہم

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ممبئی(شوبز ڈیسک)بھارتی فلم ساز رام گوپال ورما کی دیوالی پر متنازعہ پوسٹ پر سوشل میڈیا صارفین شدید برہم ہوگئے ۔ ورما نے دیوالی کی مبارکباد دینے کے بجائے اسرائیل کی غزہ پر تباہ کن بمباری کا موازنہ دیوالی کی آتش بازی سے کیا۔۔۔

انہوں نے ایکس پر لکھا کہ بھارت میں صرف ایک دن دیوالی ہے اور غزہ کا ہر دن دیوالی ہے ۔ سوشل میڈیا صارفین نے لکھا کہ بچوں اور عام شہریوں کی ہلاکت کا جشن منانا بالکل بھی درست نہیں۔ لیے استعمال کرنا غیر اخلاقی اور ناقابلِ معافی ہے ۔

 

