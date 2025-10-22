صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھل نائیک کا کردار خاص سنجے دت کیلئے لکھا گیا تھا:سبھاش گھئی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کھل نائیک کا کردار خاص سنجے دت کیلئے لکھا گیا تھا:سبھاش گھئی

ممبئی (این این آئی)بالی ووڈ کے مشہور ڈائریکٹر سبھاش گھئی نے کہا ہے کہ ان کی مقبول ترین فلم کھل نائیک میں سنجے دت کا کردار خصوصی طور پر ان کے لیے تیار کیا گیا تھا۔۔۔

انٹرویو کے دوران گفتگو کرتے ہوئے سبھاش گھئی نے کہا کہ اس کردار میں بیٹے اور ولن دونوں کی خصوصیات موجود تھیں اور سنجے دت کی اداکاری نے ان جذبات کو بہترین انداز میں پیش کیا ، سنجے دت کی آنکھوں میں ایک خاص معصومیت اور بھولپن ہے ، کھل نائیک کا سیکوئل بھی متوقع ہے اور سنجے دت دوبارہ مرکزی کردار میں نظر آئیں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

مشرق وسطیٰ اور اسکے اردگرد اتحادی حماس کو سیدھا کرنے کیلئے تیار ہیں:ٹرمپ

دنیا بھر میں مذہبی آزادی خطرے میں، سنگین خلاف ورزیاں جاری

سانائے تاکائچی جاپان کی پہلی خاتون وزیراعظم بن گئیں

سعودی عرب:اعضا عطیہ کرنیوالے 200 شہریوں کیلئے شاہی اعزازات کا اعلان

ٹرمپ کا آسٹریلیا کو نیوکلیئر حملہ آور آبدوزیں فراہم کرنیکا اعلان

محمد بن سلمان 17 نومبر کو واشنگٹن پہنچیں گے ،ٹرمپ سے ملاقات طے

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak