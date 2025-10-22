کھل نائیک کا کردار خاص سنجے دت کیلئے لکھا گیا تھا:سبھاش گھئی
ممبئی (این این آئی)بالی ووڈ کے مشہور ڈائریکٹر سبھاش گھئی نے کہا ہے کہ ان کی مقبول ترین فلم کھل نائیک میں سنجے دت کا کردار خصوصی طور پر ان کے لیے تیار کیا گیا تھا۔۔۔
انٹرویو کے دوران گفتگو کرتے ہوئے سبھاش گھئی نے کہا کہ اس کردار میں بیٹے اور ولن دونوں کی خصوصیات موجود تھیں اور سنجے دت کی اداکاری نے ان جذبات کو بہترین انداز میں پیش کیا ، سنجے دت کی آنکھوں میں ایک خاص معصومیت اور بھولپن ہے ، کھل نائیک کا سیکوئل بھی متوقع ہے اور سنجے دت دوبارہ مرکزی کردار میں نظر آئیں گے ۔