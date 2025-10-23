صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیریئر کے آغاز میں غیر مناسب پیشکش کی گئی:تحریم زبیری

  شوبز کی دنیا
کیریئر کے آغاز میں غیر مناسب پیشکش کی گئی:تحریم زبیری

لاہور(شوبز ڈیسک)سابقہ اداکارہ تحریم زبیری نے انکشاف کیا کہ شوبز کی دنیا میں اپنے کیریئر کے ابتدائی دنوں میں انہیں غیر مناسب پیشکش کا سامنا کرنا پڑا۔۔۔

 تاہم انہوں نے فوراً صاف الفاظ میں انکار کر دیا۔تحریم زبیری نے ایک پوڈکاسٹ میں بتایا کہ ایک بار کسی نے اشاروں میں انہیں غیر مناسب پیشکش کرنے کی کوشش کی، جس پر انہوں نے فوراً صاف الفاظ میں منع کر دیا۔ ان کے مطابق مرد بہت چالاک ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہیں کہاں قسمت آزمائی کرنی ہے ، لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ وہ کبھی اپنی عزت پر سمجھوتہ نہ کریں۔

 

