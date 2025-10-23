صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ٹیلر سوئفٹ کی شادی کی تاریخ اور مقام منظرِ عام پر

لاس اینجلس(شوبز ڈیسک)امریکی گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ اور نیشنل فٹبال لیگ سٹار ٹریوس کیلسی کی ممکنہ شادی کی تاریخ اور مقام مبینہ طور پر منظرِ عام پر آگئے۔۔۔۔

 ذرائع کے مطابق دو مقامات اس وقت مداحوں کے اندازوں میں سرفہرست ہیں، ایک بریکرز مینشن جو نیوپورٹ میں واقع 70 کمروں پر مشتمل تاریخی محل ہے جبکہ دوسرا اوشیئن ہاؤس جو ٹیلر کے گھر کے قریب ایک شاندار ساحلی ہوٹل ہے ۔ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق ان مقامات میں سے ایک پر پہلے سے بکنگ تھی، تاہم وہاں شادی کرنے والے جوڑے کو ایک نامعلوم پارٹی کی درخواست پر تاریخ تبدیل کرنے کو کہا گیا جس کے بارے میں قیاس ہے کہ وہ ٹیلر سوئفٹ اور ٹریوس کیلسی ہیں۔اطلاعات کے مطابق دونوں کی شادی 13 جون 2026 کو متوقع ہے ۔

 

