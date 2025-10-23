صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چند سال بعد اپنا چہرہ اے آئی کو فروخت کردونگا:احد رضا

لاہور(شوبز ڈیسک)اداکار احد رضا میر کا ایک انٹرویو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگیا، جس میں انہوں نے اپنے مستقبل کے منصوبوں، اداکاری کے تجربات اور مصنوعی ذہانت کے بارے میں دلچسپ خیالات کا اظہار کیا۔۔۔

 انہوں نے بتایا کہ کیمرے کے پیچھے ان کی زندگی گھروالوں کے اردگرد گھومتی ہے ، انہیں گھر پر رہنا پسند ہے ، فلمیں، تھیٹر اور سینما دیکھنے کا شوق ہے ، جب کہ وہ آرٹ کے بھی دلدادہ ہیں۔اداکار نے دلچسپ انداز میں کہا کہ انہیں مصنوعی ذہانت سے بہت ڈر لگتا ہے ۔انہوں نے ہنستے ہوئے یہ بھی کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ چند سال بعد اپنا چہرہ اے آئی کو فروخت کر دیں گے ، اس کے بعد وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے اور سال میں ان کے دس ڈرامے آئیں گے ۔ 

 

