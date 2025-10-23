صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حمیرا ارشد کی تنقید، عائشہ عمر فواد خان کے دفاع میں سامنے آگئیں

لاہور(شوبز ڈیسک)گلوکارہ حمیرا ارشد کی جانب سے پاکستان آئیڈل کے ججز پر تنقید کے بعد اداکارہ و گلوکارہ عائشہ عمر فواد خان کے دفاع میں سامنے آگئیں۔۔۔

 حمیرا ارشد نے اپنے حالیہ بیان میں کہا تھا کہ پاکستان آئیڈل کے ججز کے درمیان مطابقت اور موسیقی کا تجربہ کم ہے عائشہ عمر نے کہا کہ فواد خان موسیقی کے میدان میں گہرا تجربہ رکھتے ہیں، وہ مشہور بینڈ ‘اینٹٹی پیراڈائم’ کے مرکزی گلوکار رہے ہیں، جس نے ‘بیٹل آف دی بینڈز’ کے پہلے سیزن میں کامیابی حاصل کی تھی۔ 

 

