کراچی (این این آئی)اداکار سلطان راہی کے بیٹے اداکار حیدر سلطان نے دعوی کیا ہے کہ ماہرہ خان اور ہمایوں سعید کی رومانوی کامیڈی فلم لو گرو معروف ہالی ووڈ فلم کی کاپی تھی اور اسی طرح کی ایک بالی ووڈ فلم بھی پہلے ریلیز ہوچکی ہے۔۔۔

حیدر سلطان نے ایک پوڈکاسٹ میں کہا کہ پاکستان میں اچھی فلمیں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس باوجود فلم ساز ایک ہی فارمولے پر کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے بہت سارے فلم سازوں کو اچھے مشورے بھی دئیے لیکن ہر کوئی لکیر کا فقیر ہے ۔

 

