زاہد احمد کا جنریشن زی کو شادی سے متعلق معنی خیز مشورہ

زاہد احمد کا جنریشن زی کو شادی سے متعلق معنی خیز مشورہ

کراچی (این این آئی)اداکار زاہد احمد نے کہا ہے کہ زندگی یا رشتہ کبھی مکمل پرفیکٹ نہیں ہوتا، زندگی اکیلے بھی اتار چڑھاؤ سے بھری ہوتی ہے۔۔۔

 مگر شادی میں یہ اتار چڑھا دوگنے ہو جاتے ہیں۔ڈرامے کی تشہیر کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے زاہد احمد نے کہا کہ اگر آپ اپنے شریک حیات میں دس چیزیں دیکھیں اور ان میں سے 7یا 8آپ کو پسند ہوں، تو باقی دو یا تین چیزوں کو برداشت کرنا سیکھیں، اگر آپ ہر وقت انہی دو تین باتوں پر نفرت کا اظہار کرتے رہیں، تو شادی چالیس سال بعد بھی نہیں چل سکتی۔ 

