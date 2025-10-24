صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلمیں نہ ملنے پر مایوس ہوا، خود ہدایتکاروں سے کام مانگا :بوبی دیول

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکار بوبی دیول نے اپنے کیریئر کے مشکل اور مایوس کن دور کے بارے میں مداحوں کو آگاہ کیا ہے بوبی دیول نے انکشاف کیا کہ انہیں کام کے مواقع نہ ہونے کے باعث طویل عرصہ تک گھر پر رہنا پڑا تھا۔ پوڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے بوبی نے بتایا کہ 2010 کی دہائی میں وہ شدید مایوسی کا شکار ہوگئے تھے اور کام کے لیے خود فلم سازوں اور ہدایتکاروں سے رابطہ کرتے تھے ۔بوبی کا کہنا تھا ‘‘میں کہتا تھا، میں بوبی دیول ہوں، براہِ کرم مجھے کام دیں۔

