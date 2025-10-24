فلمیں نہ ملنے پر مایوس ہوا، خود ہدایتکاروں سے کام مانگا :بوبی دیول
ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکار بوبی دیول نے اپنے کیریئر کے مشکل اور مایوس کن دور کے بارے میں مداحوں کو آگاہ کیا ہے بوبی دیول نے انکشاف کیا کہ انہیں کام کے مواقع نہ ہونے کے باعث طویل عرصہ تک گھر پر رہنا پڑا تھا۔ پوڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے بوبی نے بتایا کہ 2010 کی دہائی میں وہ شدید مایوسی کا شکار ہوگئے تھے اور کام کے لیے خود فلم سازوں اور ہدایتکاروں سے رابطہ کرتے تھے ۔بوبی کا کہنا تھا ‘‘میں کہتا تھا، میں بوبی دیول ہوں، براہِ کرم مجھے کام دیں۔
