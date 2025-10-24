صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی کا لباس خاص ، ہونیوالی بہو کو دونگی:ماہرہ خان

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور(شوبز ڈیسک)اداکارہ ماہرہ خان نے اپنی شادی کی تقریب کے ایک لباس کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت ہی خاص ہے اور وہ اسے اپنی ہونے والی بہو کو دیں گی۔ماہرہ خان نے حال ہی میں یوٹیوب پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے اپنی شادی کی تقریبات کے حوالے سے بات کی۔انہوں نے بتایا کہ۔۔۔

ان کی شادی کا آغاز دعائے خیر کی تقریب سے ہوا تھا، جو ان کی والدہ کی خواہش تھی کہ تقریبات کی شروعات اسی سے ہو۔ ماہرہ خان نے بتایا کہ اس دن انہوں نے بہت سادہ میک اپ کیا تھا اور بالوں کی سادہ سی چوٹی بنائی تھی،حیدرآبادی لباس پہنا، جو انہیں بہت پسند ہے ۔ماہرہ خان نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ لباس وہ اپنی بہو کو دیں گی ۔

 

