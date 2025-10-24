مردوں کی کمائی میں بھی برکت نہیں ہوتی:ثانیہ سعید
لاہور(شوبز ڈیسک)سینئر اداکارہ ثانیہ سعید نے ساتھی اداکارہ صائمہ قریشی کے عورتوں کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ مردوں کے پیسے بھی اڑ جاتے ہیں، ان کی کمائی میں بھی برکت نہیں ہوتی۔
ثانیہ سعید نے ایک پوڈکاسٹ میں کہا کہ پہلے صائمہ قریشی سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ ‘برکت’ کسے کہتی ہیں اور ان کی نظر میں ‘برکت’ کیا ہوتی ہے ؟ان کے مطابق یہ کہنا درست نہیں کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، خود صائمہ قریشی کی کمائی میں برکت ہے ، ان کا کاروبار اچھا چل رہا ہے ، انہوں نے بچوں کی تربیت بہتر کی ہے جب کہ ان کی صحت بھی صحیح ہے ،دیکھا جائے تو مردوں کی کمائی میں بھی برکت نہیں، وہ زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں، ان کے پیسے بھی اڑ جاتے ہیں، ان کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔