اسرانی کی موت کے بعد انو کپور نے بھی اپنی آخری خواہش بتادی

اسرانی کی موت کے بعد انو کپور نے بھی اپنی آخری خواہش بتادی

ممبئی (این این آئی)معروف اداکار انو کپور نے اپنی آخری خواہش بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان کی موت کسی تہوار یا قومی دن کے موقع پر ہو، تو ان کی آخری رسومات خاموشی سے انجام دی جائیں۔مشہور بھارتی کامیڈین اسرانی کی وفات نے شائقینِ سینما کو افسردہ کر دیا۔ انو کپور نے ایک گفتگو میں کہا، اسرانی صاحب کی خواہش نے مجھے بھی متاثر کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ، میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی اس دنیا میں بوجھ بن کر جینا چاہتا ہوں۔

