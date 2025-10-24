شریکِ حیات سے حد سے زیادہ توقعات رکھنا غلط :شمعون
لاہور (آئی این پی) اداکار، ہدایتکار اور مصنف شمعون عباسی نے کہا ہے کہ کامیاب ازدواجی زندگی کیلئے سب سے اہم چیز ذہنی ہم آہنگی ہے ۔ ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے انہوں نے اعتراف کیا کہ۔۔۔
پہلے میں نے شادی کی اہمیت کو کبھی گہرائی سے نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے مجھے کئی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا، تاہم وقت کے ساتھ میں نے بہت کچھ سیکھا اور اب مجھے بہتر انداز میں احساس ہے کہ ایک رشتے میں اصل اہمیت کس چیز کی ہوتی ہے ،اپنے شریکِ حیات سے حد سے زیادہ توقعات رکھنا غلط ہے ، آج کے نوجوان جوڑے بہت سمجھدار ہیں وہ اپنی مالی حالت کا خیال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے نظریات کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔