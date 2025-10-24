طلحہ انجم دوران کنسرٹ خود پر بوتل پھینکے جانے پر برہم
کراچی (آئی این پی)طلحہ انجم دوران کنسرٹ خود پر بوتل پھینکے جانے پر برہم،ریپر اور گلوکار طلحہ انجم پر دوران کنسرٹ ایک شخص نے شیشے کی بوتل پھینک دی جس پر طلحہ نے غصے اور دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں ابھی یہ کنسرٹ چھوڑ کر چلا جاؤں تو تم لوگ کیا کر لوگے ؟ میں ڈھاکہ گیا، وہاں لوگوں نے میری تعریف کی، میں کینیڈا گیا، ایک بھارتی مداح نے میرے پاں چھوئے ، سب نے عزت دی اور اپنے ہی ملک میں میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے ۔ان کے مداحوں نے فوری طور پر اس حرکت کی مذمت کی۔
