کامیڈین کاشف خان ٹریفک پولیس کراچی کے گڈ ول ایمبیسڈرمقرر

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کراچی (آئی این پی )بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرنے والے فنکار کاشف خان کو کراچی ٹریفک پولیس کی جانب سے منعقدہ خصوصی تقریب میں گڈول ایمبیسڈر کا عہدہ تفویض کیا گیا۔یہ اعزاز ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف کراچی ٹریفک پولیس سید پیر محمد شاہ کی خصوصی ہدایت پر انسپکٹر جنرل آف پولیس غلام نبی میمن نے انہیں عطا کیا انہوں نے کاشف خان کی فنکارانہ خدمات، معاشرے کی شعوری بیداری اور عوامی فلاحی سرگرمیوں کے حوالے سے ان کی جدوجہد کا اعتراف کرتے ہوئے یہ اعزاز انہیں دیا ہے ۔

