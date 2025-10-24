صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کینیڈا میں محمود اختر کا تحریر کردہ سٹیج ڈرامہ دستک پیش

کینیڈا میں محمود اختر کا تحریر کردہ سٹیج ڈرامہ دستک پیش

لاہور(شوبز ڈیسک)کینیڈا میں اونٹاریو سینئرز فورم کے زیرِ اہتمام اولڈ ہومز کے موضوع پر اداکار محمود اختر کا تحریر کردہ سٹیج ڈرامہ "دستک" ملٹن شہر کے فرسٹ اونٹاریو آرٹس سینٹر میں پیش کیا گیا۔ڈرامے کی کہانی مختلف کمیونٹیز کے اُن بزرگوں کے گرد گھومتی ہے جنہیں ان کی اولاد اولڈ ہومز میں چھوڑ جاتی ہے ۔ اداکار محمود اختر کے مطابق ڈرامے میں بزرگوں سے روا رکھے گئے رویوں کو پیش کیا گیا ہے جس میں مزاح سے زیادہ سنجیدگی ہے ۔

Dunya Bethak