ذہنی دباؤ ،کم کارڈیشیئن میں دماغی اینیورزم کی تشخیص
لاس اینجلس(شوبز ڈیسک) امریکی سوشل میڈیا سٹار اور ماڈل کم کارڈیشیئن نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں ذہنی دباؤ سے متعلق دماغی اینیورزم کی تشخیص ہوئی ہے۔
امریکی میڈیا کے مطابق یہ انکشاف کم کارڈیشیئن نے اپنی ریئلٹی سیریز ‘دی کارڈیشیئنز’ کے نئے سیزن کے ٹیزر میں کیا ہے جو سوشل میڈیا پر سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے ۔ویڈیو کلپ میں کم کارڈیشیئن کو ایم آر آئی سکین کے دوران دکھایا گیا، جس کے بعد انہوں نے اپنے اہلخانہ کو بتایا، ‘ڈاکٹرز نے کہا کہ ایک چھوٹا سا اینیورزم ہے ۔’ان کی بہن کورٹنی کارڈیشیئن نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ‘اوہ’ کم کے مطابق، ڈاکٹرز نے اس کیفیت کو ‘صرف ذہنی دباؤ’ کا نتیجہ قرار دیا ہے ۔