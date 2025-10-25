شگفتہ اعجاز کے وزن میں کمی نے نئی بحث چھیڑ دی
کراچی (آئی این پی)سینئر اداکارہ شگفتہ اعجاز کے وزن میں حیرت انگیز کمی نے نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ان دنوں شگفتہ اعجاز سوشل میڈیا صارفین اور مداحوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔۔۔
کیونکہ انہوں نے بیحد کم وقت میں وزن اتنا کم کرلیا ہے کہ اب وہ لڑکی جیسی دکھائی دینے لگی ہیں۔ تاہم صرف شگفتہ ہی نہیں ان کی بیٹیاں بھی جن کا وزن زیادہ تھا اب بیحد پتلی نظر آرہی ہیں ،سوشل میڈیا صارفین کیمطابق انہوں نے اوزیمپک ہی استعمال کیا ہے کہ ان دنوں اس سے وزن کم کرنا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے ۔