صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امر خان کا دیوالی لک ،سوشل میڈیا صارفین کی شدید تنقید

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
امر خان کا دیوالی لک ،سوشل میڈیا صارفین کی شدید تنقید

کراچی (این این آئی)پاکستانی اداکارہ و مصنفہ امر خان کوکا دیوالی لک پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ گیا۔

اداکارہ نے انسٹاگرام پر دیوالی پارٹی کی تصاویر شیئر کیں تاہم بولڈ ڈریسنگ کی وجہ سے وہ تنقید کی زد میں آگئیں۔اداکارہ نے گہرے سرخ رنگ کی ساڑھی غیر مناسب بیک لیس بلاز کے ہمراہ زیب تن کی تھی جس پر سوشل میڈیا صارفین نے انہیں آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ہندو ساتھیوں سے اظہار محبت کیلئے ہندوں کا تہوار منانا غلط ہے ،غیر اخلاقی اور بولڈ لباس پہننے سے گریز کرنا چاہئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak