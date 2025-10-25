امر خان کا دیوالی لک ،سوشل میڈیا صارفین کی شدید تنقید
کراچی (این این آئی)پاکستانی اداکارہ و مصنفہ امر خان کوکا دیوالی لک پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ گیا۔
اداکارہ نے انسٹاگرام پر دیوالی پارٹی کی تصاویر شیئر کیں تاہم بولڈ ڈریسنگ کی وجہ سے وہ تنقید کی زد میں آگئیں۔اداکارہ نے گہرے سرخ رنگ کی ساڑھی غیر مناسب بیک لیس بلاز کے ہمراہ زیب تن کی تھی جس پر سوشل میڈیا صارفین نے انہیں آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ہندو ساتھیوں سے اظہار محبت کیلئے ہندوں کا تہوار منانا غلط ہے ،غیر اخلاقی اور بولڈ لباس پہننے سے گریز کرنا چاہئے ۔