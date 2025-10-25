زندگی دکھی انسانیت کیلئے وقف کر دی ہے :رابی پیرزادہ
لاہور( این این آئی)ماضی کی نامور گلوکارہ و اداکارہ رابی پیرزادہ نے کہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی دکھی انسانیت کے لئے وقف کر دی ہے۔۔۔
میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھاکہ خدا کی ذات مجھ سے اس طرح فلاح کے کام لے گی ،میرا یقین ہے کہ اس کے لئے بہت پہلے سے راستے بن رہے ہوتے ہیں جس کا انسان کو علم نہیں ہوتا۔ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے رابی پیرزادہ نے کہا کہ میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے انسانیت کی خدمت کے لئے چنا، ابھی تک جتنا بھی کام کیا ہے میر ادل بہت مطمئن ہے۔