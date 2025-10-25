ڈپریشن سے نکلنے کیلئے ادویات نہیں لینی چاہئیں:ونیزہ ستار
لاہور (آئی این پی)ابھرتی ہوئی اداکارہ ونیزہ ستار نے کہا ہے کہ ڈپریشن سے نکلنے کے لیے ادویات نہیں لینی چاہئیں، ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے قریب رہنے سے آہستہ آہستہ ڈپریشن سے خود ہی نجات مل جاتی ہے۔
ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے اداکارہ کا کہنا تھا کہ ان کا محبت میں دل ٹوٹ چکا ہے اور دل ٹوٹنے کا حسن سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ دل توڑنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ اگلا شخص حسین ہے یا نہیں۔انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا، لیکن اب وہ زندگی میں آگے بڑھ چکی ہیں۔