صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ذاتی پراجیکٹ کے باعث شوبز سے بریک لیا ہوا ہے :ثناء

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ذاتی پراجیکٹ کے باعث شوبز سے بریک لیا ہوا ہے :ثناء

لاہور(این این آئی)اداکارہ ثناء نے کہا ہے کہ میں نے خود ہی شوبز سے کچھ وقت کے لئے بریک لیا ہوا ہے ، میں ان دنوں لندن میں مقیم ہوں جہاں ذاتی پراجیکٹ شروع کر رکھا ہے۔

خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ثناء نے کہا کہ مجھے کراچی سے مختلف پراجیکٹس کے لئے پیشکشیں ہو رہی ہیں لیکن میں لندن میں اپنے بچوں اور اپنے ذاتی پراجیکٹ میں بے حد مصروف ہوں ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میرے دل میں بستا ہے ،مجھے جب بھی وقت میسر آئے گا میں پاکستان واپس آکر شوبز سر گرمیوں کا حصہ بنوں گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لاہور،شکرگڑھ:خاتون سمیت 3افراد کی خود کشی

47 لاکھ کے فراڈ میں ملوث ملزم گرفتار

غیر قانونی پیوندکاری پر اشتہاری سمیت 6 ملزم گرفتار

کنگن پور : لاپتہ 11 سالہ بچی کی لاش جھاڑیوں سے برآمد

اسلحہ کی نمائش کرنیوالے 2 ملزم گرفتار

کمسن بچوں سے بھیک منگوانے والے شہری کیخلاف مقدمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak