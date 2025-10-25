ذاتی پراجیکٹ کے باعث شوبز سے بریک لیا ہوا ہے :ثناء
لاہور(این این آئی)اداکارہ ثناء نے کہا ہے کہ میں نے خود ہی شوبز سے کچھ وقت کے لئے بریک لیا ہوا ہے ، میں ان دنوں لندن میں مقیم ہوں جہاں ذاتی پراجیکٹ شروع کر رکھا ہے۔
خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ثناء نے کہا کہ مجھے کراچی سے مختلف پراجیکٹس کے لئے پیشکشیں ہو رہی ہیں لیکن میں لندن میں اپنے بچوں اور اپنے ذاتی پراجیکٹ میں بے حد مصروف ہوں ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میرے دل میں بستا ہے ،مجھے جب بھی وقت میسر آئے گا میں پاکستان واپس آکر شوبز سر گرمیوں کا حصہ بنوں گی ۔