فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی کی اعزازات واپس کرنے کی دھمکی
لاہور(شوبزڈیسک )پیرس کے معروف پاکستانی نژاد فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی نے کہاہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو وطن میں مشکلات کا سامنا ہے ، ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا گیا، ان کے ہسپتال اور۔۔۔
یتیم خانے کی جگہ پر قبضے ختم نہ ہوئے تو 90 روز کے اندر اپنے اعزازات ستارۂ امتیاز اور ہلال امتیاز واپس کر دیں گے ۔ اوور سیز پاکستانی ڈر گئے ہیں، یہی صورتِ حال رہی تو وہ پیسہ پاکستان نہیں بھیجیں گے ۔ لاہور پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ہم محنت کر کے پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں، جس ہسپتال پر قبضہ کیا گیا اس ہسپتال کا مین شیئر ہولڈر ہوں لیکن سی او نے اس پر قبضہ کر لیا، حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے ساتھ زیادتی کا ازالہ کیا جائے ۔ میں نے یتیم خانے کیلئے جگہ خریدی اس پر بھی قبضہ ہوچکا ہے ، قانون کے مطابق 90 روز میں فیصلہ ہونا ہے لیکن 5 سال سے عدالتوں کے دھکے کھا رہا ہوں، اس ملک کا عدالتی نظام درست نہیں ہے ، ہم اس ملک میں ایف آئی آر بھی درج نہیں کرا سکتے ۔ میری زندگی کو خطرہ ہے لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں، اس ملک میں انصاف ہو تو حالات بدل سکتے ہیں، مجھے انصاف نہ ملا تو پیسہ لے کر باہر چلا جاؤں گا۔