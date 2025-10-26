صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوبرو اداکارہ نیئر سلطانہ کی 33ویں برسی کل منائی جائے گی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
خوبرو اداکارہ نیئر سلطانہ کی 33ویں برسی کل منائی جائے گی

لاہور(شوبزڈیسک )پاکستانی فلم انڈسٹری کی خوبرو اداکارہ نیئر سلطانہ کی 33ویں برسی 27کل اکتوبر کو منائی جائے گی۔ نیئر سلطانہ1937ء کو علی گڑھ میں پیدا ہوئیں۔۔۔

، انہیں فلموں میں جذباتی اداکاری کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا،انہوں نے معاون اداکارہ کے طور پر اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا لیکن بہت جلدوہ کی صف اوّل کی ہیروئین شمار ہونے لگیں ان کی بطور ہیروئین پہلی فلم ‘‘ قاتل ’’ 1955ء میں ریلیز ہوئی جبکہ آخری فلم ‘‘ تین یکے تین چھکے ’’ 1991میں ریلیز ہوئی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

استنبول میں پاکستان اور طالبان رجیم کے درمیان طویل مذاکرات : معاملات طے نہ پائے تو افغانستان سے کھلی جنگ : وزیر دفاع

پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنانے کا فیصلہ، صدر زرداری نے تحریک عدم اعتماد کی منظوری دیدی

فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مصری صدر سے ملاقات، سٹریٹجک مفادات میں ہم آہنگی پر زور

بیوی کو طعنے، گالیاں دینا بھی ظلم، شوہر کی بغیر اجازت دوسری شادی تنسیخ نکاح کیلئے جائز بنیاد : سپریم کورٹ

ماضی میں بلوچستان کو نظر انداز کرنے پر خود احتسابی کریں : شہباز شریف

مریم نواز کا ایئر پنجاب کے جلد آغاز کا حکم : لاہور سے اسلام آباد فلائٹ روٹ فائنل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak