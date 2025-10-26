خوبرو اداکارہ نیئر سلطانہ کی 33ویں برسی کل منائی جائے گی
لاہور(شوبزڈیسک )پاکستانی فلم انڈسٹری کی خوبرو اداکارہ نیئر سلطانہ کی 33ویں برسی 27کل اکتوبر کو منائی جائے گی۔ نیئر سلطانہ1937ء کو علی گڑھ میں پیدا ہوئیں۔۔۔
، انہیں فلموں میں جذباتی اداکاری کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا،انہوں نے معاون اداکارہ کے طور پر اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا لیکن بہت جلدوہ کی صف اوّل کی ہیروئین شمار ہونے لگیں ان کی بطور ہیروئین پہلی فلم ‘‘ قاتل ’’ 1955ء میں ریلیز ہوئی جبکہ آخری فلم ‘‘ تین یکے تین چھکے ’’ 1991میں ریلیز ہوئی ۔