صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خود کو آگ لگانے والی نیپالی گلوکارہ نیتو پاڈیل دم توڑ گئی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
خود کو آگ لگانے والی نیپالی گلوکارہ نیتو پاڈیل دم توڑ گئی

کٹھمنڈو (شوبزڈیسک ) سٹوڈیو میں خود کوآگ لگانے والی نیپالی گلوکارہ نیتو پاڈیل دوران علاج ہسپتال میں دم توڑ گئی۔ غیرملکی میڈیا کے مطابق میوزک سٹوڈیو میں خود کو آگ لگانے والی نیپالی گلوکارہ نیتو پاڈیل کئی دن علاج کے بعد دارالحکومت کٹھمنڈو کے نواہ میں واقع انعام نگر کے ہسپتال میں دم توڑ گئی۔۔۔

گلوکارہ نیتو پاڈیل کے حوالے سے انکشاف ہوا کہ وہ گزشتہ 7 سال سے پلے بیک سنگر اور میوزک کمپوزر بابل گیری سے رومانوی تعلقات میں تھیں۔نیتو بابل کے سٹوڈیو کے نیچے ایک کیفے بھی چلا رہی تھیں اور دونوں کے درمیان تعلقات کے حوالے سے نیپال کی میوزک انڈسٹری کے لوگ کافی عرصے سے جانتے تھے ۔انعام نگر پولیس نے بتایا کہ دونوں کے درمیان شادی کے معاملات پر کچھ عرصے سے اختلافات پیدا ہوگئے تھے ۔نیتو کی موت کے بعد اس کے بھائی گھنیش پاڈیل نے پولیس میں بابل گیری کے خلاف رپورٹ درج کرائی ہے ، جس کی وجہ سے پولیس نے بابل گیری کو تفتیش کے لیے طلب کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ کا دورہ ایشیا،قطری امیر ،وزیر اعظم سے ملاقات

اقوام متحدہ غزہ کے عوام کی حفاظت میں ناکام رہا:برازیلین صدر

ترک حکومت کا اپوزیشن ٹی وی چینل پر کنٹرول ،چیف ایڈیٹر جاسوسی کے الزام میں گرفتار

27اکتوبریوم سیاہ مقبوضہ کشمیر میں پوسٹر چسپاں

اقوام متحدہ کا پہلا سائبر کرائم معاہدہ 60ممالک نے دستخط کر دئیے

تھائی لینڈ کی سابقہ ملکہ 93 برس کی عمر میں چل بسیں

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak