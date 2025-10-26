صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنید جمشید شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے :بیٹاسیف اللّٰہ

جنید جمشید شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے :بیٹاسیف اللّٰہ

لاہور(شوبزڈیسک )دین کی خاطر میوزک انڈسٹری کو خیر بعد کہنے والے معروف سابق گلوکار و نعت خواں جنید جمشید کے بیٹے سیف اللّٰہ جنید نے والد کے ہمراہ گزاری آخری یادوں کو تازہ کر دیا۔۔۔

 ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے انکشاف کیا کہ والد کا جب انتقال ہوا تو اس وقت میں تقریباً 14 برس کا تھا، مجھے یاد ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ انہیں شہادت کی موت نصیب ہو، وہ شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے اور اللّٰہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری کی۔ یہ بات انہوں نے والدہ کو خود بتائی اور کہا کہ عائشہ تم ناراض نہیں ہونا لیکن میں نے اللّٰہ سے شہادت کی موت مانگی ہے ۔ مجھے صحیح یاد نہیں کہ وہ اتوار کا دن تھا یا کیا، میں اس دن سکول نہیں گیا تھا، والد میرے ساتھ بیٹھے اور مجھے نصیحت کی جو آج بھی مجھے یاد ہے کہ "میں یہ نہیں چاہتا کہ تم کوئی بہت بڑے بزنس مین بنو یا کسی اونچے عہدے یا مقام پر پہنچو یا مالدار بنو بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ تم مذہب کا راستہ کبھی نہیں چھوڑو اور ایک اچھے انسان بنو۔" مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے ان کا یہی آخری پیغام تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ چترال میں حادثے کاشکارہوگئے تھے ۔

 

