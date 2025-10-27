میرا موازنہ اُروشی سے نہ کریں میں جھوٹ نہیں بولتی:راکھی ساونت
ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈاداکارہ راکھی ساونت کا کہنا ہے ، میرا موازنہ شکیرا، کم کارڈیشین، جینیفر لوپیز سے کریں، اُروشی روٹیلا سے نہیں، میں ان کی طرح جھوٹ نہیں بولتی۔
بھارتی میڈیا کے مطابق راکھی ساونت نے اداکارہ اُروشی روٹیلا سے اپنا موازنہ کیے جانے پر غصے کا اظہار کیا ہے اور اپنے نئے گانے ‘ضرورت’ کی تشہیری تقریب کے دوران اپنے مہنگے زیورات کی نمائش بھی کی ہے ۔ راکھی ساونت نے اُروشی سے کسی بھی مقابلے کو رد کر تے ہوئے کہا کہ آپ کو گِھسا پٹا بس ایک ہی نام مل جاتا ہے ۔