دعاؤں سے ابتدائی کینسر سے صحتیاب ہوئی:ونیزہ احمد
کراچی (آئی این پی) اداکارہ اور ماضی کی سپر ماڈل ونیزہ احمد نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے دعاؤں اور قرآنی آیات کے ورد سے اپنی کینسر کا علاج کیا تھا۔
ایک انٹرویو کے دوران اداکارہ نے بتایا کہ جب انہیں کینسر ہوا تو دوست کے تحت ایک روحانی خاتون کے پاس گئیں، جنہوں نے انہیں قرآن پاک کی سورتیں اور آیات پڑھنے کا کہا اور دعائیں مانگتے رہنے کی ہدایت کی۔ونیزہ احمد کا کہنا تھا کہ ان کا یقین ہے کہ دعاؤں اور روحانی عبادت میں طاقت ہوتی ہے اور ان کی بیماری بھی دعاؤں اور روحانی عبادات کی وجہ سے ختم ہوئی۔انہوں نے بتایا کہ ان کا کوئی آپریشن نہیں ہوا، انہوں نے کیموتھراپی بھی نہیں کروائی اور کچھ ہی دن بعد ان کا کینسر ختم ہوگیا، آج تک وہ صحت یاب زندگی گزار رہی ہیں۔