صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دعاؤں سے ابتدائی کینسر سے صحتیاب ہوئی:ونیزہ احمد

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
دعاؤں سے ابتدائی کینسر سے صحتیاب ہوئی:ونیزہ احمد

کراچی (آئی این پی) اداکارہ اور ماضی کی سپر ماڈل ونیزہ احمد نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے دعاؤں اور قرآنی آیات کے ورد سے اپنی کینسر کا علاج کیا تھا۔

 ایک انٹرویو کے دوران اداکارہ نے بتایا کہ جب انہیں کینسر ہوا تو دوست کے تحت ایک روحانی خاتون کے پاس گئیں، جنہوں نے انہیں قرآن پاک کی سورتیں اور آیات پڑھنے کا کہا اور دعائیں مانگتے رہنے کی ہدایت کی۔ونیزہ احمد کا کہنا تھا کہ ان کا یقین ہے کہ دعاؤں اور روحانی عبادت میں طاقت ہوتی ہے اور ان کی بیماری بھی دعاؤں اور روحانی عبادات کی وجہ سے ختم ہوئی۔انہوں نے بتایا کہ ان کا کوئی آپریشن نہیں ہوا، انہوں نے کیموتھراپی بھی نہیں کروائی اور کچھ ہی دن بعد ان کا کینسر ختم ہوگیا، آج تک وہ صحت یاب زندگی گزار رہی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

ستمبر، ٹیکسٹائل برآمدات 1.60ارب ڈالر سے تجاوز

فری لانسرز کی سروسز برآمدات میں ریکارڈ 71فیصد اضافہ

الائیڈ بینک اور لمز کے اشتراک سے چوتھا فِن ٹیک ہیکاتھون

پاکستانی تجارتی وفد دبئی کے دورے کے بعد واپس وطن پہنچ گیا

روئی کے بھاؤ میں ملا جلا رجحان،ٹیکسٹائل ملز کی محتاط خریداری

شیاؤمی پاپ رن 2025کا انعقاد 1300سے زائدرنرز کی شرکت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak