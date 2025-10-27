عابدہ پروین نے خرابی صحت سے متعلق خبروں کی تردید کردی
کراچی (آئی این پی)عظیم گلوکارہ، صوفی کلام کی ملکہ عابدہ پروین نے اپنی صحت سے متعلق زیرِ گردش خبروں کی تردید کردی۔
حال ہی میں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لیجنڈری گلوکارہ کی ایک تصویر خوب وائرل ہوئی تھی، جس میں انہیں وہیل چیئر پر بیٹھے دیکھا جاسکتا ہے ، جبکہ ان کے آس پاس ڈاکٹروں کی ایک ٹیم موجود ہے ۔ انسٹاگرام پر انہوں نے سٹوری میں تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ وائرل تصویر تقریبا 3 ماہ پرانی ہے اور یہ اس وقت کی ہے جب چیک اپ کے لیے ہسپتال گئی تھیں۔