ذہنی صحت بارے بات کرنا مضبوطی کی علامت :صبا قمر
لاہور (آئی این پی)اداکارہ صبا قمر کا کہنا ہے کہ ذہنی صحت اتنی اہم ہے جتنی جسمانی صحت اور اس کے بارے میں کھل کر بات کرنا کمزوری نہیں بلکہ مضبوطی کی علامت ہے ۔
انسٹاگرام پر صبا قمر نے ذہنی صحت کی اہمیت و آگاہی سے متعلق ویڈیو پیغام جاری کیا ہے ۔ان کا کہنا ہے کہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ، اکتوبر کا مہینہ عالمی ذہنی صحت کا مہینہ ہے ، یہ وہ وقت جب آپ اپنے پیاروں سے رابطہ کریں، اسے بات چیت کریں، ان کی سنیں۔انہوں نے کہا کہ ہم ذہنی صحت پر مکمل توجہ نہیں دیتے اور اگر دیتے ہیں تو اس سے منسلک بیماریوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ اس چھپانے کی ضرورت نہیں،ذہنی صحت کے بارے میں بات کرنا مضبوطی کی علامت ہے ۔