صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ذہنی صحت بارے بات کرنا مضبوطی کی علامت :صبا قمر

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ذہنی صحت بارے بات کرنا مضبوطی کی علامت :صبا قمر

لاہور (آئی این پی)اداکارہ صبا قمر کا کہنا ہے کہ ذہنی صحت اتنی اہم ہے جتنی جسمانی صحت اور اس کے بارے میں کھل کر بات کرنا کمزوری نہیں بلکہ مضبوطی کی علامت ہے ۔

 انسٹاگرام پر صبا قمر نے ذہنی صحت کی اہمیت و آگاہی سے متعلق ویڈیو پیغام جاری کیا ہے ۔ان کا کہنا ہے کہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ، اکتوبر کا مہینہ عالمی ذہنی صحت کا مہینہ ہے ، یہ وہ وقت جب آپ اپنے پیاروں سے رابطہ کریں، اسے بات چیت کریں، ان کی سنیں۔انہوں نے کہا کہ ہم ذہنی صحت پر مکمل توجہ نہیں دیتے اور اگر دیتے ہیں تو اس سے منسلک بیماریوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ اس چھپانے کی ضرورت نہیں،ذہنی صحت کے بارے میں بات کرنا مضبوطی کی علامت ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

مذاکرات کے دوران خوارج کی افغانستان سے دراندازی : فائرنگ کا تبادلہ 25 دہشتگرد ہلاک 5 فوجی جوان شہید

ملک بھر میں گھریلو گیس کنکشن کھولنے کا اعلان، اتحادی حکومت نے عوامی مسئلہ حل کردیا : وزیراعظم

پیپلز پارٹی کا سندھ ہائوس میں پاور شو،27 ارکان کی شرکت آزاد کشمیر حکومت کیلئے نمبر گیم مکمل

سپیشل ایجوکیشن مراکز میں 10 نئی کمپیوٹر لیب کی منظوری : مریم نواز کو اجلاس میں بریفنگ

اصلاحات سے ججزکی کارکردگی قابل ستائش :چیف جسٹس

معدنیات پختونخوا کا حق، جسے چاہیں گے دینگے : آفریدی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak