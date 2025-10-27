کوئی فارمولہ نہیں،کردار میں ڈوب کر اداکاری کرتا ہوں:احد رضا
کراچی (آئی این پی)اداکار احد رضا میر نے کہا ہے کہ اداکاری کیلئے کوئی فارمولہ نہیں ’ کردار میں ڈوب کر اداکاری کرتا ہوں۔
ایک انٹرویو میں احد نے کہا کہ مجھے ہر طرح کے فنکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند ہے ، یہ شاید سیاسی لگے ، لیکن سچ ہے ۔احد رضا میر نے کہا کہ میرے نزدیک اداکاری کا کوئی طے شدہ فارمولا نہیں، لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ تمہارا ایکٹنگ میتھڈ کیا ہے ؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی خاص طریقہ نہیں، سب کچھ خود بخود ہو جاتا ہے جب میں کردار میں ڈوب جاتا ہوں۔