ماہرہ خان کے چہرے کی تبدیلی پر مداحوں کی تنقید

لاہور(شوبزڈیسک) معروف اور خوبرو اداکارہاپنے چہرے کے خدو خال میں تبدیلی کے بعد تنقید کی زد میں آ گئیں، بوٹوکس اور فلرز کی خبریں گردش کرنے لگیں۔ ماہرہ خان اب اپنی نئی فلم ‘نیلوفر’ میں ایک بار پھر فواد خان کے ساتھ نظر آئیں گی۔۔۔

حال ہی میں لاہورمیں اداکارہ اپنی فلم ‘نیلوفر’ کی تشہیری تقریب میں جلوہ گر ہوئیں تو مداحوں کے درمیان اِن کے چہرے کے بدلے ہوئے خدوخال پر چہ مگوئیاں شروع ہو گئیں۔ تصاویر وائرل ہوئیں تو سوشل میڈیا صارفین نے دعویٰ کیا کہ اداکارہ نے اپنے چہرے پر کاسمیٹک ٹریٹمنٹس کروائے ہیں جس میں لِپ فلرز، آئی برو لَفٹ، چیک اپ لفٹ یا بوٹوکس شامل ہے ۔ مداحوں کے مطابق ماہرہ کے چہرے کے نقش پہلے کی نسبت زیادہ پھولے ہوئے اور کھنچے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جس سے اِن کی قدرتی مسکراہٹ بھی متاثر ہوئی ہے ۔کچھ نے ماہرہ خان کا موازنہ نورا فتیحی، دیا مرزا، راکھی ساونت اور کین ڈول جیسی مشہور شخصیات سے کر ڈالا۔ کچھ مداحوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ماہرہ خان اب قدرتی خوبصورتی سے دور جا رہی ہیں۔

 

