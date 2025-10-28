اداکاری کا کوئی خاص شوق نہیں تھا: رشمیکا مندانا کا انکشاف
ممبئی (شوبزڈیسک ) بھارتی فلم انڈسٹری کی معروف اداکارہ رشمیکا مندانا نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں اداکاری کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔۔۔
ایک انٹرویو کے دوران رشمیکا نے مزید کہا کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اداکارہ بن جائیں گی۔ زمانہ طالب علمی میں انہوں نے فریش فیس ٹائٹل جیتنے کے حوالے سے بتایا کہ ان کی ایک ٹیچر نے انہیں آگاہ کیا کہ ہم ریاستی اور قومی سطح کے مقابلوں میں شریک ہو رہے ہیں جس پر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اور پھر آخر میں نے یہ ٹائٹل جیت لیا۔