صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اداکاری کا کوئی خاص شوق نہیں تھا: رشمیکا مندانا کا انکشاف

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
اداکاری کا کوئی خاص شوق نہیں تھا: رشمیکا مندانا کا انکشاف

ممبئی (شوبزڈیسک ) بھارتی فلم انڈسٹری کی معروف اداکارہ رشمیکا مندانا نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں اداکاری کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔۔۔

 ایک انٹرویو کے دوران رشمیکا نے مزید کہا کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اداکارہ بن جائیں گی۔ زمانہ طالب علمی میں انہوں نے فریش فیس ٹائٹل جیتنے کے حوالے سے بتایا کہ ان کی ایک ٹیچر نے انہیں آگاہ کیا کہ ہم ریاستی اور قومی سطح کے مقابلوں میں شریک ہو رہے ہیں جس پر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اور پھر آخر میں نے یہ ٹائٹل جیت لیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

شہباز شریف کی سعودی ولی عہد سے ملاقات : سرمایہ کاری اور معاشی تعاون پر بات چیت فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود اعلیٰ سطح کے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق

سعودی عرب سے 1 ارب ڈالر تیل کی سہولت : 5 ارب ڈالر کے ڈیپازٹس بھی رول اوور کرے گا: حکام وزارت خزانہ، شرح سود 11 فیصد برقرار، تجارتی خسارہ بڑھا : اسٹیٹ بینک

وزیراعظم آزاد کشمیر کی تبدیلی کیلئے پیپلز پارٹی نے ن لیگ کو ساتھ ملالیا : لیگی وفد کی صدر زرداری سے ملاقات، بلاول فضل الرحمن سے ملے

استنبول مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار، افغان طالبان پاکستان کے مطالبات پوری طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں

سرحد کے قریب انڈین جنگی مشقیں : پاکستان کا بھارت سے ملحقہ فضائی حدود آج اور کل 3 گھنٹے بند رکھنے کا فیصلہ

پنجاب میں 65 ہزار آئمہ مساجد کیلئے وظیفہ مقرر کیا جائیگا : مریم نواز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak