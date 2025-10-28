صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ابھینو جہاں ملا چپل سے ماروں گی:راکھی کی سلمان کی حمایت

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ممبئی (شوبزڈیسک ) بھارتی اداکارہ اور میڈیا پرسنالٹی راکھی ساونت نے بالی ووڈ سپر سٹار سلمان خان کو دھرتی پر دیوتا قرار دیتے ہوئے فلم دبنگ کے ہدایتکار ابھینو کشیپ کو خبردار کردیااور۔۔۔

 سلمان خان کو ایک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ وہ فلم ساز ابھینو کشیپ کو سنجیدگی سے نہ لیں۔ انہوں نے ابھینو کشیپ کو جھوٹا قرار دیا اور کہا آجکل ایک شخص ہے جو سلمان خان کے خلاف بہت بول رہا ہے ، یہ گنجا مجھے جہاں بھی ملا میں اسے چپل سے ماروں گی۔ کسی نے اسے ایک بار فلم دبنگ کی ہدایتکاری کی جاب دے دی تھی، میں تو اسے جانتی تک نہیں تھی۔ میں اسے گنجا کہہ رہی ہوں، اس کا نام نہیں لینا چاہتی، میری زبان خراب ہوجائے گی۔ آج ان کے خاندان والوں کو برا بول رہا ہے ، اب مجھے جہاں بھی ملے گا میں اسے 10 انڈے ماروں گی۔یاد رہے کہ سلمان خان اور 2010 کی ہٹ فلم دبنگ کے ہدایتکار ابھینو کشیپ میں تنازع چل رہا ہے ۔

 

