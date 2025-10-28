صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرس میں کیٹی پیری اور جسٹن ٹروڈو ایک ساتھ، ویڈیو وائرل

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
پیرس میں کیٹی پیری اور جسٹن ٹروڈو ایک ساتھ، ویڈیو وائرل

پیرس (شوبزدیسک ) دنیا کی مشہور پاپ گلوکارہ کیٹی پیری اور کینیڈا کے سابق وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کو اپنے رومانوی تعلقات کی تصدیق کے بعد پیرس میں ایک تقریب کے دوران نہایت خوشگوار موڈ میں ایک ساتھ دیکھا گیا۔۔۔

، جہاں سے ان کی ویڈیو اور تصاویر تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔رپورٹس کے مطابق 53 سالہ جسٹن ٹروڈو اور 45 سالہ کیٹی پیری گلوکارہ کی سالگرہ منانے کے لیے پیرس کے معروف کریزی ہارس شو میں شریک ہوئے ۔ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تقریب سے باہر نکلے تو موجود فوٹوگرافرز نے ان کا پرجوش استقبال کیا، مبارک باد دی اور تصاویر بنائیں۔ایک موقع پر کیٹی پیری کی ایک مداح نے انہیں گلاب پیش کیا اور سالگرہ کی منفرد انداز میں مبارک باد دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈاکٹرمیاں بیوی کا بدترین تشدد،12سالہ گھریلوملازمہ بازیاب

خاتون ٹیچر سے سرراہ غیراخلاقی حرکت کرنے والا ملزم گرفتار

کارپر فائرنگ،مقدمہ درج کر لیا گیا

منشیا ت فروش گرفتار،560گرام چرس برآمد

اوباش کی 5سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش، مقدمہ درج

ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں لاکھوں روپے ،قیمتی اشیا لوٹ لی گئیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak