پیرس میں کیٹی پیری اور جسٹن ٹروڈو ایک ساتھ، ویڈیو وائرل
پیرس (شوبزدیسک ) دنیا کی مشہور پاپ گلوکارہ کیٹی پیری اور کینیڈا کے سابق وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کو اپنے رومانوی تعلقات کی تصدیق کے بعد پیرس میں ایک تقریب کے دوران نہایت خوشگوار موڈ میں ایک ساتھ دیکھا گیا۔۔۔
، جہاں سے ان کی ویڈیو اور تصاویر تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔رپورٹس کے مطابق 53 سالہ جسٹن ٹروڈو اور 45 سالہ کیٹی پیری گلوکارہ کی سالگرہ منانے کے لیے پیرس کے معروف کریزی ہارس شو میں شریک ہوئے ۔ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تقریب سے باہر نکلے تو موجود فوٹوگرافرز نے ان کا پرجوش استقبال کیا، مبارک باد دی اور تصاویر بنائیں۔ایک موقع پر کیٹی پیری کی ایک مداح نے انہیں گلاب پیش کیا اور سالگرہ کی منفرد انداز میں مبارک باد دی۔