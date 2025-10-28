دلدار پرویز بھٹی کی32ویں برسی 30اکتوبر کومنائی جائے گی
لاہور(شوبزڈیسک ) معروف کمپیئر و کالم نگار دلدار پرویز بھٹی کی32ویں برسی 30اکتوبر کومنائی جائیگی۔۔۔
،وہ 1946ء میں بھارت کے شہر امرتسر میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنے فنی کیرئیر کا آغاز1975ء میں پی ٹی وی کے معروف پروگرام ٹاکرا سے کیا جوکہ بعد میں میلہ اور پنجند کے نام سے نشر ہوتا رہا ہے انہوں نے ریڈیو پاکستان میں بھی بطور کمپیئر خدمات انجام دیں ۔دلدار پرویز بھٹی نے بطور معاون اداکار اردو اور پنجابی زبانوں میں 12سے زائد فلموں میں کام کیا ۔وہ ایک ممتاز کالم نگار بھی تھے ۔