ملکہ جذبات نیئر سلطانہ کو دنیا چھوڑے 33برس بیت گئے
لاہور(شوبزڈیسک )پاکستان فلم انڈسٹری کی لیجنڈ اداکارہ ملکہ جذبات نیئر سلطانہ کو دنیا چھوڑے 33 برس بیت گئے ۔۔۔
نیئر سلطانہ 1935 میں بھارتی شہر علی گڑھ میں پیدا ہوئیں اوروہ تقسیم ہند کے بعد کراچی اور پھر لاہور منتقل ہو گئیں جہاں نامور ہدایتکار انور کمال پاشا سے ان کی ملاقات ہوئی اور 1955 میں فلم قاتل سے وہ پردہ سکرین کی زینت بنیں۔ نیئر سلطانہ اور درپن کی جوڑی فلمی دنیا کے ساتھ ازدواجی زندگی میں بھی سپر ہٹ رہی۔ نیئر سلطانہ 27اکتوبر 1992 کو کینسر جہان فانی سے کوچ کر گئی تھیں۔