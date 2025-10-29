سلمان خان کے شو ’’بگ باس ‘‘ پر نئے الزامات، مقبولیت کم
ممبئی (شوبزڈیسک )بالی ووڈ سپر سٹار سلمان خان کی میزبانی میں جاری ریئلٹی شو ‘‘بگ باس’’ نئے تنازعات اور الزامات کی زد میں آکر اپنی مقبولیت کھونے لگا ہے ۔‘‘بگ باس’’ شو میں اس ہفتے گھر سے جس مہمان کو رخصت کیا گیا۔۔۔
اس کے بعد سوشل میڈیا پر صارفین نے بگ باس انتظامیہ پر ناانصافی اور جانب داری کے الزامات عائد کیے ہیں۔بگ باس میں اس ہفتے مقابلہ حسن جیتنے والی نیہال اور ایم ٹی وی روڈیز میں اپنی پہچان بنانے والے بصیر علی کو مقابلے سے آؤٹ کیا گیا۔ صارفین نے بصیر علی کے نکالے جانے پر شدید احتجاج کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ بگ باس انتظامیہ اپنی پسند کے امیدوار کو جتانا چاہتی ہے ۔یاد رہے کہ بصیر علی شو کی ابتدائی سے ہی ٹاپ فائیو فائنلسٹ میں شامل قرار دیے جارہے تھے اور ان کا گیم بھی دیگر ممبران کے مقابلے میں زیادہ جاندار اور شو میں دلچسپی کا باعث بن رہا تھا۔