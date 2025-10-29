لڑکیاں محبت سے بڑھ کر عزت تلاش کریں:فرح سعدیہ کا مشورہ
لاہور (شوبزڈیسک ) سینئر اداکارہ اور میزبان فرح سعدیہ نے لڑکیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ محبت سے بڑھ کر عزت تلاش کریں۔ ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم لوگ محبت کو کیا سمجھتے ہیں۔۔۔
لیکن مجھے محبت شادی کے بعد ہوئی، کیونکہ میں محبت کے تصور پر یقین رکھتی تھی، میرے لیے یہی کافی تھا کہ کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے ، میں اپنے شوہر سے محبت کرنے لگی، پہلے میں لوگوں سے بہت توقعات رکھتی تھی، لیکن اب میں نے خود کو ان توقعات کی اذیت سے آزاد کر لیا، محبت کے کئی رنگ ہیں ماں، شوہر، بچے اور ایک دن بہو سے بھی محبت ہوگی، محبت کی کوئی حد نہیں، مگر لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ محبت سے بڑھ کر عزت تلاش کریں۔