راکھی ساونت دودھ کی دھلی نہیں، منحوس عورت ہے :متیرا
لاہور( شوبزڈیسک )ماڈل و ٹی وی میزبان متیرا نے بھارتی اداکارہ راکھی ساونت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ کچھ ماہ قبل جب انہوں نے ان کا انٹرویو لیا تب وہ بہت نخرے کر رہی تھیں، انہیں تنگ کر رہی تھیں۔۔۔
وہ کوئی دودھ کی دھلی ہوئی نہیں، منحوس عورت ہے ۔ ماضی میں جب راکھی ساونت نے پاکستانی اداکار دودی خان سے شادی کرنے کا اعلان کیا تھا، تب انہوں نے راکھی ساونت کا انٹرویو کیا تھا۔ ان کے مطابق راکھی ساونت کو انٹرویو دینے کے لیے پیسے دئیے گئے تھے اور اگر وہ انٹرویو دیے بغیر جاتی تو چینل کے پیسے ڈوب جاتے ، اس لیے وہ ان کی جانب سے تنگ کیے جانے کے باوجود وہ ان سے بات کرتی رہیں تاکہ انٹرویو مکمل کریں ،راکھی ساونت نے پورا انٹرویو بستر پر لیٹ کر دیا، انہیں شرم آنی چاہیے تھی، بستر پر لیٹ کر کوئی انٹرویو نہیں دیتا۔