تنقید کرنے اور بھوکنے میں فرق ہوتا ہے :خلیل الرحمان قمر
لاہور(شوبزڈیسک )تنازعات اور اختلافات میں گھرے رہنے والے معروف ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کے ایک اور سخت بیان نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ کھڑا کردیا۔۔۔
خلیل الرحمان قمر کو ڈرامے ‘میں منٹو نہیں ہو’ میں استاد اور شاگرد کے درمیان رومانوی تعلقات دکھانے پر تنقید کا سامنا ہے ۔جس کا جواب انہوں نے اپنے مخصوص جارحانہ انداز میں دیا اور کہا کہ میں نے ڈرامے میں استاد اور شاگرد کے درمیان محبت دکھائی ہے اور محبت کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے ۔ دراصل تنقید کرنے اور بھونکنے میں فرق ہوتا ہے ۔