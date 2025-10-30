صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ذہنی دباؤ سے دل میں تکلیف ہوئی انجیوگرافی کروانی پڑی:صبا قمر

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور (آئی این پی)اداکارہ صبا قمر نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں ذہنی دباؤ کے باعث دل میں تکلیف ہوئی، جس کے بعد ان کی انجیوگرافی کروانی پڑی۔۔۔۔

 ایک انٹرویو کے دوران صبا قمر کا کہنا تھا کہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مضبوط ہیں اور ہر قسم کے حالات کا سامنا کرلیں گے ، لیکن وقت کے ساتھ انہیں احساس ہوا کہ جو درد اور جذبات انسان اپنے اندر دبا کر رکھتا ہے ، وہ ایک دن جسمانی طور پر ضرور ظاہر ہوتا ہے ، کبھی دل کے دورے ، تو کبھی گھبراہٹ یا اضطراب کے دورے کی صورت میں۔ 

 

