ماں نہیں دادی بنی ہوں،گلوکارہ نصیبو لال کی وضاحت

لاہور(این این آئی)گلوکارہ نصیبو لال نے ماں بننے پر وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تمام خبریں جھوٹی ہیں۔گزشتہ روز سے سوشل میڈیا پر یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ 55 سال کی عمر میں نصیبو لال والدہ بن گئی ہیں۔۔۔

بعض صارفین نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے گلوکارہ کو ہسپتال کے گائناکالوجی وارڈ میں دیکھا ہے ۔ اسی کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر نصیبو لال اور ان کے شوہر کی نوزائیدہ بچے کے ساتھ تصویر بھی تیزی سے وائرل ہوگئی۔ بعدازاں گلوکارہ نے اپنے آفیشل فیس بک اکاؤنٹ پر نومولود بچے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے وضاحت کی کہ یہ تمام خبریں جھوٹی ہیں۔انہوں نے لکھا کہ الحمداللہ وہ دادی بن گئی ہیں اور مداحوں کی دعاؤں پر ان کا شکریہ ادا کیا۔

 

