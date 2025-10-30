صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیدل چلنے والی لڑکیوں کی مدد کرتی ہوں:ثروت گیلانی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
پیدل چلنے والی لڑکیوں کی مدد کرتی ہوں:ثروت گیلانی

لاہور(شوبز ڈیسک)اداکار ثروت گیلانی نے کہا ہے کہ پیدل سفر کے دوران پیش آنے والے تجربات نے ان کی زندگی بدل دی اور اسی وجہ سے وہ اب اکیلی پیدل چلنے والی لڑکیوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔۔۔

ثروت گیلانی کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ ایک دن کالج واپسی کے وقت پیسے نہیں تھے ، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پیدل گھر جائیں گی ، رستے میں ان کے ساتھ کئی واقعات پیش آئے ، ایک سا ئیکل پر سوار شخص نے انہیں چھیڑا اور گھر چھوڑنے کی پیشکش کی، ایک شخص ٹائر ٹھیک کر رہا تھا، اس نے بھی مدد کی پیشکش کی ۔ثروت گیلانی نے مزید کہا کہ یہ واقعہ انہیں آج بھی یاد ہے اور اس کے بعد سے وہ ہمیشہ سفر کے دوران اکیلے پیدل چلنے والی لڑکیوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:مندی،66فیصدحصص کی قیمتیں گرگئیں

اسٹیٹ بینک، بی ایس سی اورٹی ڈبلیو ایف میں اشتراک

اسٹینڈر چارٹرڈکا46.1 ارب روپے قبل از ٹیکس منافع کا اعلان

ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا ،تولہ سونا3ہزار 500روپے مہنگا

3 فیصد شرحِ نمو غربت میں حقیقی کمی کیلئے ناکافی ،میاں زاہد

شوگر انڈسٹری ڈی ریگولیٹ، ٹماٹرکی درآمدروکنے کا مطالبہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak