پیدل چلنے والی لڑکیوں کی مدد کرتی ہوں:ثروت گیلانی
لاہور(شوبز ڈیسک)اداکار ثروت گیلانی نے کہا ہے کہ پیدل سفر کے دوران پیش آنے والے تجربات نے ان کی زندگی بدل دی اور اسی وجہ سے وہ اب اکیلی پیدل چلنے والی لڑکیوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔۔۔
ثروت گیلانی کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ ایک دن کالج واپسی کے وقت پیسے نہیں تھے ، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پیدل گھر جائیں گی ، رستے میں ان کے ساتھ کئی واقعات پیش آئے ، ایک سا ئیکل پر سوار شخص نے انہیں چھیڑا اور گھر چھوڑنے کی پیشکش کی، ایک شخص ٹائر ٹھیک کر رہا تھا، اس نے بھی مدد کی پیشکش کی ۔ثروت گیلانی نے مزید کہا کہ یہ واقعہ انہیں آج بھی یاد ہے اور اس کے بعد سے وہ ہمیشہ سفر کے دوران اکیلے پیدل چلنے والی لڑکیوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔