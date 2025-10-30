صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آباؤ و اجداد پشاور سے ،جانے کیلئے ترس رہا ہوں:انیل کپور

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
آباؤ و اجداد پشاور سے ،جانے کیلئے ترس رہا ہوں:انیل کپور

ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکار انیل کپور کی پرانی ویڈیو وائرل ہوگئی، جس میں وہ بتاتے نظر آتے ہیں کہ ان کے آباؤ و اجداد کا تعلق پاکستان کے صوبہ کے پی کے دارالحکومت پشاور سے تھا۔۔۔

 انیل کپور نے 2022 میں بی سی سی لندن سٹوڈیو میں انٹرویو دیا تھا، مختصر ویڈیو میں صحافی کی جانب سے پشاور کا تعلق بتائے جانے پر انیل کپور نے انہیں بتایا کہ دراصل وہ بھی پشاور سے ہیں، ان کے دادا کا تعلق وہیں سے تھا،انیل کپور نے کہا تھا کہ وہ تو پاکستان جانے اور پشاور میں اپنے آباؤ و اجداد کا گھر دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

رات کو زیادہ روشنی ادھیڑ عمر افراد کی صحت کیلئے خطرناک

55 سال قبل کی تصویر سوئس خاتون تک واپس پہنچا دی

چین پر گرنیوالا شہابِ ثاقب 40ایٹم بموں جتنا طاقتور

چین میں بدصورت مجسمے جنہیں تھپڑ مارے جاتے ہیں

آسٹریلیا ،ساحل سے پہلی عالمی جنگ میں پھینکا گیا پیغام برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak