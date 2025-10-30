صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امیتابھ بچن کے پاؤں چھونے پر دلجیت دوسانجھ کو دھمکیاں

امیتابھ بچن کے پاؤں چھونے پر دلجیت دوسانجھ کو دھمکیاں

ممبئی (آئی این پی)بھارتی گلوکار اور اداکار دلجیت دوسانجھ کو آسٹریلیا میں ہونے والے اپنے کنسرٹ سے پہلے ایک تنظیم کی جانب سے سنگین دھمکیاں دی گئی ہیں۔۔۔

یہ تنازع اس وقت کھڑا ہوا جب دلجیت نے حال ہی میں بالی ووڈ کے مشہور اداکار امیتابھ بچن کے پاؤں چھوئے ۔تنظیم کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ دلجیت دوسانجھ نے اس عمل سے 1984 کے سکھ مخالف فسادات کے متاثرین کی تذلیل کی ہے ۔ بیان کے مطابق، امیتابھ بچن نے اس وقت ہجوم کو خون کے بدلے خون کے نعرے سے بھڑکایا، جس سے ملک بھر میں ہزاروں سکھ مرد، خواتین اور بچے ہلاک ہوئے ۔مذکورہ تنظیم نے دلجیت کے کنسرٹ کو یادگار دن کی بے عزتی قرار دیتے ہوئے دنیا بھر کے سکھ فنکاروں اور گروپوں سے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

