82سالہ خاتون کسان کی کنگنا کیخلاف قانونی جنگ جاری رکھنے کااعلان

ممبئی (این این آئی) 82بھارتی کسان خاتون مہیندر کور نے بالی ووڈ اداکارہ و سیاسی رہنما کنگنا رناوت کے خلاف قانونی جنگ جاری رکھنے کا اعلان کردیا۔۔۔

 2021میں کنگنا نے کسان تحریک کے دوران بزرگ خاتون کیخلاف توہین آمیز پوسٹ شیئر کی، جس پر خاتون نے ہتک عزت کا مقدمہ دائر کر دیا،اب مقامی عدالت نے اداکارہ کی ضمانت منظور کر لی۔ خاتون نے کہا کہ میں انہیں معاف نہیں کروں گی مجھے اس عمر میں عدالت تک پہنچایا دیا۔ اداکارہ سے قانونی لڑائی شہرت کی نہیں بلکہ اپنے وقار کی لڑائی ہے ۔

 

