بلال قریشی کا حکومت سے جنازوں کے کھانے پینے پر پابندی کا مطالبہ

کراچی (آئی این پی)اداکار بلال قریشی نے حکومت سے انوکھا مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنازوں پر کھانے پینے کے اضافی اخراجات پر پابندی عائد کرے ، مہنگائی زیادہ ہوچکی ہے۔۔۔

بلال قریشی نے انسٹاگرام سٹوری میں حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ کسی شخص کے انتقال کے بعد کھانے پینے کے بندوبست کرنے کے سلسلے پر پابندی لگائے ۔انہوں نے لکھا کہ مہنگائی کے اس دور میں لوگ کفن اور قبر کا بندوبست بھی اداھار لے کر پورا کر رہے ہیں، ایسے میں جنازوں پر کھانے پینے کی روایات فضول خرچ لگتا ہے ۔ 

 

