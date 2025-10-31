کراچی مخالف بیان صبا قمر کی تنقید پر وضاحت
کراچی(این این آئی)اداکارہ صبا قمر نے اپنے کراچی مخالف بیان پر تنقید کرنے والوں کو جواب دے دیا۔صبا قمر ایک حالیہ بیان کے باعث سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں آگئیں، مسلسل تنقید کے بعد صبا قمر نے ردِعمل دیتے ہوئے انسٹاگرام پر وضاحت پیش کردی۔ انہوں نے لکھا، بریکنگ نیوز،میرے بھی احساسات ہیں اور آرا ہیں، حیران کن ہے ناں! لیکن ان شہ سرخیوں کے علاوہ درحقیقت میرے پاس پورے کرنے کیلئے کام ہیں۔
